Ингредиенты



Капуста 2-3 кг.

Морковь — 2-3 шт.

Вода — 1,5 литра

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 9 ст. л.

Чеснок 5-6 зубчиков

Уксус 70 % — 1 ст. л. или 9% — 200 гр.

Молотый черный перец — 1 ч.л.

Способ приготовления

Шаг 1 Готовим рассол: в кастрюлю наливаем воду, добавляем соль, сахар, уксус, молотый черный перец . Доводим до кипения.

Шаг 2 Капусту хорошо моем и режем на 8-10 частей.

Шаг 3 Морковь чистим, трем на крупной терке и добавляем к капусте.

Шаг 4 Чеснок чистим и мелко рубим.

Шаг 5 Заливаем горячим рассолом капусту и хорошо перемешиваем.

Шаг 6 Перемешиваем капусту несколько раз пока рассол горячий.

Шаг 7 Ставим в кастрюле в холодильник на сутки и готовую капусту подаем к столу.

Приятного аппетита!

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