Ингредиенты
Капуста 2-3 кг.
Морковь — 2-3 шт.
Вода — 1,5 литра
Соль — 2 ст. л.
Сахар — 9 ст. л.
Чеснок 5-6 зубчиков
Уксус 70 % — 1 ст. л. или 9% — 200 гр.
Молотый черный перец — 1 ч.л.
Способ приготовления
Шаг 1 Готовим рассол: в кастрюлю наливаем воду, добавляем соль, сахар, уксус, молотый черный перец . Доводим до кипения.
Шаг 2 Капусту хорошо моем и режем на 8-10 частей.
Шаг 3 Морковь чистим, трем на крупной терке и добавляем к капусте.
Шаг 4 Чеснок чистим и мелко рубим.
Шаг 5 Заливаем горячим рассолом капусту и хорошо перемешиваем.
Шаг 6 Перемешиваем капусту несколько раз пока рассол горячий.
Шаг 7 Ставим в кастрюле в холодильник на сутки и готовую капусту подаем к столу.
Приятного аппетита!
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