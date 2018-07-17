Попробуйте сделать и этот рецепт у вас приживется.
Ингредиенты:
- баклажаны — 5-6 средних размеров
Для маринада:
- 100 мл уксуса 6 %
- 2 стакана воды
- 4 шт. гвоздики
- 5 шт. лавровых листа
- 10 шт. перца горошком
- 3 стол. ложки коричневого сахара (я положила 2 стол.л. мёда и 1 стол.л. простого сахара)
- 1,5 стол. л. соли
- ложка растит. масла
Приготовление:
- Баклажаны очистить от шкурки.
- Режем на пластинки и обжариваем до желтизны.
- Готовим маринад. Все ингредиенты для маринада размешать
- Вскипятить и остудить.
- Еще нужно 10 зубчиков чеснока.
- Каждую баклажановую пластинку обмакнуть в маринад.
- Складывать в кастрюльку, переслаивая нарезанными пластинками чеснока.
- Залить маринадом. Маринада получается много, баклажаны как бы плавают в нем.
Хранить в холодильнике. Готово через 3-5 дней, но я начинаю есть уже на следующий день. Потому, что уж очень вкусно!
Приятного аппетита!
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