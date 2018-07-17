Попробуйте сделать и этот рецепт у вас приживется.

Ингредиенты:

баклажаны — 5-6 средних размеров

Для маринада:

100 мл уксуса 6 %

2 стакана воды

4 шт. гвоздики

5 шт. лавровых листа

10 шт. перца горошком

3 стол. ложки коричневого сахара (я положила 2 стол.л. мёда и 1 стол.л. простого сахара)

1,5 стол. л. соли

ложка растит. масла

Приготовление:

Баклажаны очистить от шкурки. Режем на пластинки и обжариваем до желтизны. Готовим маринад. Все ингредиенты для маринада размешать Вскипятить и остудить. Еще нужно 10 зубчиков чеснока. Каждую баклажановую пластинку обмакнуть в маринад. Складывать в кастрюльку, переслаивая нарезанными пластинками чеснока. Залить маринадом. Маринада получается много, баклажаны как бы плавают в нем.

Хранить в холодильнике. Готово через 3-5 дней, но я начинаю есть уже на следующий день. Потому, что уж очень вкусно!

Приятного аппетита!

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