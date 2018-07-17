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Ингредиенты:

  • баклажаны — 5-6 средних размеров

Для маринада:

  • 100 мл уксуса 6 %
  • 2 стакана воды
  • 4 шт. гвоздики
  • 5 шт. лавровых листа
  • 10 шт. перца горошком
  • 3 стол. ложки коричневого сахара (я положила 2 стол.л. мёда и 1 стол.л. простого сахара)
  • 1,5 стол. л. соли
  • ложка растит. масла

Приготовление:

  1. Баклажаны очистить от шкурки.
  2. Режем на пластинки и обжариваем до желтизны.
  3. Готовим маринад. Все ингредиенты для маринада размешать
  4. Вскипятить и остудить.
  5. Еще нужно 10 зубчиков чеснока.
  6. Каждую баклажановую пластинку обмакнуть в маринад.
  7. Складывать в кастрюльку, переслаивая нарезанными пластинками чеснока.
  8. Залить маринадом. Маринада получается много, баклажаны как бы плавают в нем.

Хранить в холодильнике. Готово через 3-5 дней, но я начинаю есть уже на следующий день. Потому, что уж очень вкусно!

Приятного аппетита!

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