Простой рецепт для домашнего приготовления: этот очень вкусный торт не раз становился хитом всевозможных застолий.

Рецепт торта «Лимонник» настолько прост, что его могут приготовить даже дети. Торты, тесто для которых замешивается на сметане, не сравнятся ни с чем!

НАДО:

Тесто:

380 г муки

250 г сливочного масла

200 г сметаны

1\2 ч. л. соды (погашенной уксусом)

Начинка:

1,5 шт. лимона

200 г сахара

20 г кукурузного крахмала

Если начинка получилась слишком жидкой, добавьте крахмал. Его можно положить прямо на тесто: он будет связывать жидкость и превращать ее в желе или кисель. Лучше всего использовать кукурузный крахмал, он придает выпечке мягкость и рассыпчатость. Когда выливаете в пирог начинку – убедитесь, чтобы не было косточек.

КАК ГОТОВИТЬ:

1. Натереть масло на терке, добавить его в просеянную муку.

2. Погашенную в уксусе соду соединить со сметаной и добавить смесь к муке.

3. Быстро замесить тесто, разделить его на две части (2/3 и 1/3).

4. Положить тесто в холодильник на 30 минут.

5. Лимон пропустить через мясорубку, затем добавить сахар.

6. Большую часть теста раскатать и выложить в форму для выпекания, сформировав бортики.

7. Посыпать крахмалом, затем выложить начинку. Второй пласт теста также раскатать и накрыть им пирог.

8. Выпекать лимонник в разогретой духовке при температуре 180°С 30-40 минут.

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